“Non ci sarà un regime autoritario”: meno male che la Meloni ci rassicura tutti (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Giorgia Meloni deve sempre scusarsi, ma nel tempo libero anche assicurare che non ci sarà nessun regime autoritario in Italia. O che non ci sarà alcun ritorno del fascismo. Onestamente, l’atteggiamento è diventato abbastanza ridicolo e imbarazzante. Oltre che inutile. La Meloni non instaurerà un regime autoritario Ora abbiamo la rassicurazione: Giorgia Meloni non instaurerà un regime autoritario in Italia. Nessuna “svolta autoritaria“, per usare le sue esatte parole. Il leader di FdI lo dice a chiare lettere, e addirittura in tre lingue, in un video diffuso alla stampa estera e pubblicato, tra gli altri, sul Messaggero. Poi le solite frasi: “La destra italiana ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Giorgiadeve sempre scusarsi, ma nel tempo libero anche assicurare che non cinessunin Italia. O che non cialcun ritorno del fascismo. Onestamente, l’atteggiamento è diventato abbastanza ridicolo e imbarazzante. Oltre che inutile. Lanon instaurerà unOra abbiamo lazione: Giorgianon instaurerà unin Italia. Nessuna “svolta autoritaria“, per usare le sue esatte parole. Il leader di FdI lo dice a chiare lettere, e addirittura in tre lingue, in un video diffuso alla stampa estera e pubblicato, tra gli altri, sul Messaggero. Poi le solite frasi: “La destra italiana ha ...

