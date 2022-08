No, l’Ecdc non ha rivelato che i tamponi Covid effettuati in Italia sono «una truffa» (Di giovedì 11 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 il sito web Blondet & Friends, blog personale del giornalista Maurizio Blondet che nel 2020 era stato identificato da NewsGuard come uno dei principali diffusori di disinformazione sulla Covid-19, ha pubblicato un articolo intitolato “truffa tamponi – l’Ecdc svuota il sacco e dice la verità”. Nell’articolo si legge che l’European Center for Disease Control (Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) avrebbe risposto «in maniera ufficiale» a una richiesta avanzata dall’avvocato Mauro Sandri, stabilendo che per essere ritenuto attendibile un tampone Covid debba essere sottoposto a «24 cicli». L’articolo prosegue aggiungendo che «le Regioni Italiane hanno sempre (e da sempre) processato i tamponi a non meno di 40 ... Leggi su facta.news (Di giovedì 11 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 il sito web Blondet & Friends, blog personale del giornalista Maurizio Blondet che nel 2020 era stato identificato da NewsGuard come uno dei principali diffusori di disinformazione sulla-19, ha pubblicato un articolo intitolato “svuota il sacco e dice la verità”. Nell’articolo si legge che l’European Center for Disease Control (Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) avrebbe risposto «in maniera ufficiale» a una richiesta avanzata dall’avvocato Mauro Sandri, stabilendo che per essere ritenuto attendibile un tamponedebba essere sottoposto a «24 cicli». L’articolo prosegue aggiungendo che «le Regionine hanno sempre (e da sempre) processato ia non meno di 40 ...

