No! Greta Thunberg non ha mai chiesto ai cinesi di rinunciare alle bacchette per «salvare gli alberi»

La lotta di Greta Thunberg per l'ambiente è incessante, così come i tentativi di infangarla con bufale e fake news. Periodicamente finisce nel mirino di complottisti e disinformatori di professione, dalle foto che attribuiscono falsamente i suoi comizi a devastazioni ambientali alle sue presunte origini rettiliane. Questa volta, a far discutere è una richiesta lei attribuita: quella di abolire le bacchette cinesi.

Per chi ha fretta:
Secondo un post virale, l'attivista Greta Thunberg avrebbe chiesto ai cinesi di non usare più le bacchette per salvare gli alberi
La presunta dichiarazione circola dal 2020 ed è stata tradotta in diverse lingue
Non esiste tuttavia

