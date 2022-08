"Niente Iva sui prodotti di prima necessità". Il piano del Cav contro l'inflazione (Di giovedì 11 agosto 2022) La proposta di Berlusconi contro i rincari derivanti dall'inflazione: azzerare l'Iva sui prodotti di prima necessità per tutelare le famiglie Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 agosto 2022) La proposta di Berlusconii rincari derivanti dall': azzerare l'Iva suidiper tutelare le famiglie

doppiam79 : @AlexBazzaro Mentre stare addirittura chi al governo chi all'opposizione va bene immagino. Flat tax 15 o 23% è ugua… - hooters85 : @grazianotortell @AndreaOrlandosp Purtroppo di 'finte partite iva' a meno di 35k ce ne sono tante (molte anche a me… - valerioscrive : RT @aedan83: Ora magari esce fuori che 'Zero Iva' è una nuova compilation di duetti tipo 'Mina Celentano' e ci stiamo incazzando per niente. - aedan83 : Ora magari esce fuori che 'Zero Iva' è una nuova compilation di duetti tipo 'Mina Celentano' e ci stiamo incazzando per niente. - man29ny : RT @AndreaBitetto: @Monaco_Leonardo Più che altro parlerei dell’assurdità del forfettino : se guadagni 66 mila hai regime iva e tassazione… -