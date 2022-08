Niente condizionatore? Usa questo: casa fresca e bolletta leggera (Di giovedì 11 agosto 2022) Come sconfiggere il caldo senza condizionatore? Questa la soluzione che farà risparmiare e rinfrescare casa E’ certo che tra i molti avvenimenti degli ultimi mesi, l’estate 2022 verrà ricordata anche per il grande, estenuante ed eccessivo caldo. Temperature che spesso hanno sfiorato i 40°C senza lasciare alcuna tregua per potersi riprendere e ricaricare le energie. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 11 agosto 2022) Come sconfiggere il caldo senza? Questa la soluzione che farà risparmiare e rinreE’ certo che tra i molti avvenimenti degli ultimi mesi, l’estate 2022 verrà ricordata anche per il grande, estenuante ed eccessivo caldo. Temperature che spesso hanno sfiorato i 40°C senza lasciare alcuna tregua per potersi riprendere e ricaricare le energie. L'articolo proviene da Consumatore.com.

icksx : @EnricoMattone @Tacodrillo @AlexBazzaro ragionamento capzioso. Chiamala tassa Condizionatore, chiamala tassa Enrico… - eorachedico : arrivata dalla psicologa speravo che almeno ci fosse il condizionatore acceso e invece NIENTE - lagiulia88 : @crickecrockstan Io niente mare, ma tanto amore per il condizionatore ???? la mia salvezza - g_zerbato : RT @kuliscioff: Chiamo la polizia locale, titolare della pratica, ma il pronto intervento non interviene su queste cose, che sono di natura… - marketingpmi : RT @kuliscioff: Chiamo la polizia locale, titolare della pratica, ma il pronto intervento non interviene su queste cose, che sono di natura… -