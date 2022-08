Nicola Peltz in lacrime su Instagram: “Ho imparato a non permettere alle persone di annientarmi”. Una stoccata alla suocera Victoria Beckham? (Di giovedì 11 agosto 2022) “È difficile per me mostrare il mio lato più fragile. La mia famiglia mi ha insegnato a essere forte e a non permettere alle persone di annientarmi. Mi hanno fatto costruire un muro per proteggermi, specialmente in un settore difficile come il mio. Tutti abbiamo giorni in cui le persone ti fanno stare male. Volevo mostrare anche questo lato di me”. A pochi giorni dall’indiscrezione lanciata da Page Six secondo cui lei e la suocera Victoria Beckham sarebbero ai ferri corti, Nicola Peltz ha pubblicato su Instagram un accorato post in cui si mostra in lacrime e parla a cuore aperto, aprendo ai fan il suo lato più intimo. Le sue parole hanno il sapore amaro dello sfogo, anche se non c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) “È difficile per me mostrare il mio lato più fragile. La mia famiglia mi ha insegnato a essere forte e a nondi. Mi hanno fatto costruire un muro per proteggermi, specialmente in un settore difficile come il mio. Tutti abbiamo giorni in cui leti fanno stare male. Volevo mostrare anche questo lato di me”. A pochi giorni dall’indiscrezione lanciata da Page Six secondo cui lei e lasarebbero ai ferri corti,ha pubblicato suun accorato post in cui si mostra ine parla a cuore aperto, aprendo ai fan il suo lato più intimo. Le sue parole hanno il sapore amaro dello sfogo, anche se non c’è ...

