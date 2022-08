News green su Instagram | ecco i profili da seguire

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 agosto 2022) Sul web si trova di tutto, supoi non ne parliamo. È sempre più difficile riconoscere le fonti attendibili che divulgano notizie legate al tema della sostenibilità e dell’attualità in un mare di disinformazione che dilaga sempre di più. In questo articolo, vorrei farvi conoscere 5diche, a mio avviso, fanno un ottimo lavoro di informazione vera, sulla base di dati cercati, vagliati e divulgati come se fossero dei giornali veri e propri. Lifegate Lifegate parla di sostenibilità davvero a 360°, partendo dall’ambiente, passando per il cibo, per la moda e anche per gli aspetti etici di tutti questi mondi che gravitano intorno al concetto di sostenibilità, che, come ormai sapete, è molto ampio e non può essere trattato a compartimenti stagni e, tanto meno, con qualche infografica ...