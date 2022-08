New York, il sospetto della polizia sugli italiani trovati morti: uccisi da un’overdose (Di giovedì 11 agosto 2022) La polizia di New York sospetta che i due italiani trovati senza vita in un appartamento a Long Island City sarebbero deceduti per un’overdose. Secondo il Daily News che cita fonti degli inquirenti, Luca Nogaris, artigiano 39enne e Alessio Picelli, 48enne, entrambi residenti a Rovigo e soci in affari, sarebbero stati ritrovati nel seminterrato della casa che avevano affittato nel Queens da circa un mese. Gli agenti avrebbero rinvenuto vicino ai corpi oggetti che sarebbero stati usati per consumare sostanze stupefacenti. su Open Leggi anche: New York, vescovo rapinato durante la messa: refurtiva per un milione di dollari – Il video Omicidio sul set di Law & Order, ucciso un membro della troupe durante un ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Ladi Newsospetta che i duesenza vita in un appartamento a Long Island City sarebbero deceduti per. Secondo il Daily News che cita fonti degli inquirenti, Luca Nogaris, artigiano 39enne e Alessio Picelli, 48enne, entrambi residenti a Rovigo e soci in affari, sarebbero stati rinel seminterratocasa che avevano affittato nel Queens da circa un mese. Gli agenti avrebbero rinvenuto vicino ai corpi oggetti che sarebbero stati usati per consumare sostanze stupefacenti. su Open Leggi anche: New, vescovo rapinato durante la messa: refurtiva per un milione di dollari – Il video Omicidio sul set di Law & Order, ucciso un membrotroupe durante un ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Vincent Van Gogh, Notte stellata, 1889, olio su tela, Museum of Modern Art, New York… - Agenzia_Ansa : Donald Trump sarà interrogato oggi sotto giuramento nell'ambito dell'indagine sulle dichiarazioni al fisco della Tr… - Agenzia_Ansa : Due italiani sono stati trovati morti in un albergo di New York. I due, di 38 e 48 anni, sono originari di Rovigo.… - Mayflower014 : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Vincent Van Gogh, Notte stellata, 1889, olio su tela, Museum of Modern Art, New York #Condivid… - PuIIUpLate : RT @theestallionit: ??| Megan Thee Stallion oggi a New York in compagnia degli hotties! #TRAUMAZINE -