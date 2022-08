New York, due italiani trovati morti in hotel. Erano negli Usa per lavoro (Di giovedì 11 agosto 2022) Due cittadini italiani di 39 e 48 anni, originari di Rovigo, sono stati trovati morti in un albergo a New York. A comunicare la notizia ai carabinieri di Rovigo è stato il Consolato italiano della città americana. I due connazionali si chiamano Luca Nogaris (39 anni) e Alessio Picelli (48 anni). Erano soci in affari e si trovavano negli Stati Uniti per motivi di lavoro. Al momento restano da chiarire le cause del decesso. La scoperta dei due corpi sarebbe avvenuta mercoledì mattina, 10 agosto, ma la notizia sarebbe arrivata in Italia solo oggi. Il più giovane, Luca Nogaris era un artigiano, mentre Alessio Picelli, 48 anni, era un arredatore d’interni. La polizia newYorkese non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta. A New ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 agosto 2022) Due cittadinidi 39 e 48 anni, originari di Rovigo, sono statiin un albergo a New. A comunicare la notizia ai carabinieri di Rovigo è stato il Consolato italiano della città americana. I due connazionali si chiamano Luca Nogaris (39 anni) e Alessio Picelli (48 anni).soci in affari e si trovavanoStati Uniti per motivi di. Al momento restano da chiarire le cause del decesso. La scoperta dei due corpi sarebbe avvenuta mercoledì mattina, 10 agosto, ma la notizia sarebbe arrivata in Italia solo oggi. Il più giovane, Luca Nogaris era un artigiano, mentre Alessio Picelli, 48 anni, era un arredatore d’interni. La polizia newese non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta. A New ...

