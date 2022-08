Né Renzi né Calenda Il retroscena sull' accordo dei leader | cosa non hanno voluto fare

(Di giovedì 11 agosto 2022) L'intesa tra Matteoe Carloè fatta, ma lo scatto che immortala la stretta di mano a futura memoria non c'è. I due, dopo giorni di trattative - scandite dal "ci siamo quasi" al "ci sono le premesse" al "è fatta, ma..." - si affidano ai social per annunciare la nascita del Terzo polo e di una alleanza che intende portare via elettorato sia al centrodestra che ai 'cugini' del Partito democratico. Sarà l'ex ministro al Mise a guidare la campagna elettorale. "Sì, ne sono molto contento e onorato e ringrazio Matteoper il gesto di generosità. Penso che quello che dobbiamoadesso e smetterla di parlare di alchimie e parlare di programmi. Noi abbiamo già iniziato spiegando che c'è uno spazio importante per persone che vogliono un Italia seria, che dice quello che vuole ...

GiuseppeConteIT : Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di R… - fattoquotidiano : Quando Calenda disse ad Accordi&Disaccordi: “Non mi alleo con Renzi, l’ho detto 18 milioni di volte. Ecco cosa mi f… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Calenda gonfiato: vale solo il 2% Che vada con il Pd o corra da solo, il fondato… - CasaItaliaRadio : Elezioni 2022, Calenda: “Io leader? Me lo ha proposto Renzi” – Video ??Leggi di più su - ClientiCarmelo : RT @RobertoLocate14: La redazione del Fatto, alla notizia dell'accordo Calenda-Renzi. #Photosatira -

Quello del 'Terzo Polo' di Carloe Matteoconterrà nella parte alta, con sfondo blu, i simboli di Iv e Azione, mentre nella parte bassa (su sfondo bianco) oltre al nome diin ...ROMA. Intesa raggiunta tra Carloe Matteo. "Il progetto del terzo polo è molto più grande dei singoli destini personali e io con impegno e tenacia sarò in campo (e in qualche circoscrizione al Senato) per dare una mano ...L'intesa tra Matteo Renzi e Carlo Calenda è fatta, ma lo scatto che immortala la stretta di mano a futura memoria non c'è. I ...