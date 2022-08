Navas al Napoli: la notizia dell’ultim’ora che fa sognare i tifosi! (Di giovedì 11 agosto 2022) Ormai non è più un mistero: il Napoli è sulle tracce di Keylor Navas per sistemare una volta e per tutte la questione relativa ai portieri, che tanto sta facendo discutere in queste settimane. Chi sarà il portiere che affiancherà Salvatore Sirigu, annunciato in mattinata? Ormai è questo l’interrogativo che si pongono i tifosi, in virtù di un Alex Meret sempre più vicino all’addio. Si avvicina alla causa azzurra invece Keylor Navas che, dopo le parole in conferenza del tecnico del PSG Cristophe Galtier, è ormai in uscita. Keylor Navas (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale scrive: “Il principale candidato ad essere l’erede di David Ospina è Keylor ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Ormai non è più un mistero: ilè sulle tracce di Keylorper sistemare una volta e per tutte la questione relativa ai portieri, che tanto sta facendo discutere in queste settimane. Chi sarà il portiere che affiancherà Salvatore Sirigu, annunciato in mattinata? Ormai è questo l’interrogativo che si pongono i tifosi, in virtù di un Alex Meret sempre più vicino all’addio. Si avvicina alla causa azzurra invece Keylorche, dopo le parole in conferenza del tecnico del PSG Cristophe Galtier, è ormai in uscita. Keylor(Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale scrive: “Il principale candidato ad essere l’erede di David Ospina è Keylor ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, per la porta si avvicina #KeylorNavas del @PSG_inside - marcoconterio : ???? Il #Napoli è pronto a chiudere per Salvatore Sirigu. Accelerata per prendere sia Keylor Navas dal #PSG che il po… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, da #Kepa a #KeylorNavas: le ultime - virgini22338959 : RT @diarioazzurro_: Keylor #Navas ha detto si al #Napoli, call in corso con il #PSG. Parti a lavoro per chiudere ???????? #Transfers #Esclusiv… - Claudiocg01 : @sscnapoli Non darmi false speranze per uno dei portieri più forti al mondo ???? #napoli #Navas -