“Natura in Musica” | Luca Aquino e il fisarmonicista Natalino Marchetti a Fragneto l’Abate

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “in” continua il suo tour itinerante presso i borghi più suggestivi e caratteristici del Sannio. Il festival a tema “Green” ideato e diretto dadomani fa tappa a. E’ finanziato con risorse del POC Campania 2014/20 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per turismo e cultura” destinate alla definizione del “Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale,listico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” di cui alla DGR n. 298/2021 e all’Avviso Pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 410/2021. Alle 21.30 in piazza Umberto I in pieno centro storico è in programma il concerto del direttore artistico...