(Di giovedì 11 agosto 2022) Malgrado i rapporti personali da tempo deteriorati, mercoledì notte Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno siglato un accordo elettorale che consentirà di avere sul proscenio del 25 settembre la possibilità di votare il cosiddetto. In Parlamento sarà dunque rappresentata una componente liberal riformista ed europeista capace, si vedrà in che misura, di condizionare scelte e inclinazioni politiche in un paese – il nostro – che ha sempre fatto scarso uso di idee liberali e nel quale nuove forme di corporativismo autarchico e di massimalismo socialisteggiante attraversano sia il centrodestra sia il centrosinistra. Che esista uncon queste caratteristiche è una. La concomitanza di pandemia, crisi energetica e alto debito pubblico in un contesto ...

RaiNews : Nasce il Terzo polo, chiuso l'accordo tra Renzi e Calenda. Il leader di Iv pubblica un breve video: 'Anche in polit… - fanpage : Metteo Renzi ha annunciato la nascita del #TerzoPolo, Italia Viva e Azione di Carlo Calenda correranno insieme alle… - ilfoglio_it : Nasce il Terzo polo, ed è una buona notizia. Ora Renzi e Calenda dimostrino di saper costruire il partito modernista - PietroSalvatori : ??C'eravamo tanto odiati. Renzi e Calenda si sposano. Per interesse Neanche un incontro né una conferenza stampa a… - cagliarilivemag : -

Se ilpolo dovesse avere numeri consistenti, non è nemmeno escluso che diventi, forse non subito ma in una fase successiva della legislatura, un elemento decisivo negli equilibri parlamentari. ...ilpolo, Renzi lascia a Calenda la guida della campagna Il senatore di Forza Italia rincara la dose: 'Difatti questa settimana si allea con lui. Che farà Calenda la trottola la prossima ...Ora Renzi e Calenda dimostrino di saper costruire il partito modernista Malgrado i rapporti personali da tempo deteriorati, mercoledì notte Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno siglato un accordo eletto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...