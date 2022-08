Napoli | ufficiale l’arrivo del nuovo portiere | lo annuncia De Laurentiis

(Di giovedì 11 agosto 2022) Ilè ancora alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire il partente Fabián Ruiz, diretto verso il PSG. Un’altra questione da risolvere assolutamente prima dell’inizio del campionato era quella riguardante il. I nomi principali che venivano accostati al club partenopeo erano quelli di Kepa, esubero del Chelsea, e Navas, che avrebbe trovato poco spazio al PSG. Proprio quest’ultimo sembrava il più probabile in virtù dei buoni rapporti con il club parigino, ma non è stato così. Benvenuto Salvatore! #ADL pic.twitter.com/I9UQ6lDjNt— AurelioDe(@ADe) August 11, 2022 CalciomercatoSiriguNonostante il capitolonon si possa definire chiuso davvero, il, tramite un tweet del presidente Aurelio De ...

Commenta per primo Il presidente del, Aurelio De Laurentiis dà il benvenuto a Salvatore Sirigu . Il portiere (classe 1987 ex PSG e Torino) arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal Genoa al termine della scorsa stagione.Commenta per primo La Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dali diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini (nato a Cerkasy, Ucraina, il 21 maggio 1996). Il portiere, nella scorsa stagione in Serie B prima al Crotone e poi al Vicenza, ...Il 35enne portiere raggiunge i partenopei dopo l'esperienza al Genoa NAPOLI (ITALPRESS) - Porte girevoli in casa Napoli. La società partenopea ...Il Napoli ha annunciato Sirigu: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu". Il portiere ...