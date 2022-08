Napoli, Lobotka: “Kim e Ostigaard hanno tanto agonismo” (Di giovedì 11 agosto 2022) Napoli Lobotka- Il Napoli continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. I Partenopei, sfideranno a Ferragosto il Verona al Bentegodi, alle ore 18:30. Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è stato intervistato alla radio ufficiale dei Partenopei: Radio Kiss Kiss. Ha espresso la sua felicità nei nuovi arrivi e ha parlato dei prossimi obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole dello Slovacco: Sui cambiamenti portati dopo questo mercato: “Ci sono stati tanti cambi rispetto alla scorsa stagione. I nuovi mi hanno dato subito un’ottima impressione, come calciatori e come uomini, si sono fin da subito allenati forte. Ho notato che sono ottimi calciatori anche per permettere alla squadra di cambiare dal punto di vista tattico e tecnico nel corso della ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. I Partenopei, sfideranno a Ferragosto il Verona al Bentegodi, alle ore 18:30. Stanislav, centrocampista del, è stato intervistato alla radio ufficiale dei Partenopei: Radio Kiss Kiss. Ha espresso la sua felicità nei nuovi arrivi e ha parlato dei prossimi obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole dello Slovacco: Sui cambiamenti portati dopo questo mercato: “Ci sono stati tanti cambi rispetto alla scorsa stagione. I nuovi midato subito un’ottima impressione, come calciatori e come uomini, si sono fin da subito allenati forte. Ho notato che sono ottimi calciatori anche per permettere alla squadra di cambiare dal punto di vista tattico e tecnico nel corso della ...

