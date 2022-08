Napoli, Lobotka: “Abbiamo una rosa profonda per giocare tutte le competizioni” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, ha parlato della stagione che sta per partire e dei nuovi arrivati nel club azzurro: “Rispetto alla passata stagione ci sono stati molti cambiamenti, ma i nuovi mi hanno dato un’ottima impressione sia come calciatori, sia come uomini. Si sono allenati nel modo giusto sin dal primo giorno. Sono ottimi giocatori, che permettono alla squadra di cambiare a livello tecnico e tattico, riuscendo a gestire meglio le molte partite che avremo nel corso della stagione. C’è una rosa abbastanza profonda per giocare tutte le competizioni nel miglior modo possibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Il centrocampista del, Stanislav, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, ha parlato della stagione che sta per partire e dei nuovi arrivati nel club azzurro: “Rispetto alla passata stagione ci sono stati molti cambiamenti, ma i nuovi mi hanno dato un’ottima impressione sia come calciatori, sia come uomini. Si sono allenati nel modo giusto sin dal primo giorno. Sono ottimi giocatori, che permettono alla squadra di cambiare a livello tecnico e tattico, riuscendo a gestire meglio le molte partite che avremo nel corso della stagione. C’è unaabbastanzaperlenel miglior modo possibile”. SportFace.

