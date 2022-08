Napoli, la carica di Di Lorenzo: «Non credo alle griglie, noi ci siamo! Kvara salta l’uomo come birilli» (Di giovedì 11 agosto 2022) Il capitano del Napoli Di Lorenzo ha suonato la carica in vista dell’inizio della nuova Serie A Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, in una intervista a Il Roma ha parlato in vista dell’inizio del campionato. CAPITANO – «È?una bella responsabilità. Ma me la prendo volentieri. Sono contento di questa fascia. Adesso sta a me dimostrare di essermela meritata. All’inizio non ci pensavo perché sarebbe stato Koulibaly il successore di Lorenzo. Di solito, poi, il capitano diventa il più anziano del gruppo. Però quando il mister me lo ha comunicato sono stato contentissimo. I miei compagni hanno dimostrato tanta fiducia in me. Adesso ho un dovere in più». IMPRESSIONE NUOVI ACQUISTI – «Molto bella. Al di là dell’aspetto di campo proprio come ragazzi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Il capitano delDiha suonato lain vista dell’inizio della nuova Serie A Giovanni Di, difensore e capitano del, in una intervista a Il Roma ha parlato in vista dell’inizio del campionato. CAPITANO – «È?una bella responsabilità. Ma me la prendo volentieri. Sono contento di questa fascia. Adesso sta a me dimostrare di essermela meritata. All’inizio non ci pensavo perché sarebbe stato Koulibaly il successore di. Di solito, poi, il capitano diventa il più anziano del gruppo. Però quando il mister me lo ha comunicato sono stato contentissimo. I miei compagni hanno dimostrato tanta fiducia in me. Adesso ho un dovere in più». IMPRESSIONE NUOVI ACQUISTI – «Molto bella. Al di là dell’aspetto di campo proprioragazzi ...

