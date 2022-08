Napoli, chi è Ndombele: in fuga da Londra per il Mondiale (Di giovedì 11 agosto 2022) Londra - Nessuno conosce con certezza il destino di Tanguy Ndombele . Neppure a Londra, dove il centrocampista francese, di origini congolesi, è arrivato nell'estate 2019. Per strapparlo alla ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 agosto 2022)- Nessuno conosce con certezza il destino di Tanguy. Neppure a, dove il centrocampista francese, di origini congolesi, è arrivato nell'estate 2019. Per strapparlo alla ...

mirkocalemme : #Mertens, video capolavoro. Tanti suoi gesti resteranno segreti, com'è giusto che sia. Ma una cosa posso dirla: ha… - AlfredoPedulla : #Raspadori vuole mantenere l’impegno con il Napoli (come #Kepa). Poi contano le firme. I rumors sulla #Juve sono di… - EnricoTurcato : A 5 giorni dal via. Favorito è chi ha vinto l’ultimo Scudetto ?? Milan???? Principale rivale chi ha un Lukaku in p… - maxmassi969 : Sto bloccando i vari personaggi pubblici, tipo Capuano, Biasin e via dicendo in modo da non poter leggere più il lo… - salvione : Napoli, chi è Ndombele: in fuga da Londra per il Mondiale -