Napoli, chi è Ndombele, il mondiale in Qatar 2022 alleato degli azzurri? (Di giovedì 11 agosto 2022) Chi è Ndombele il centrocampista che ha conquistato Giuntoli. Qatar 2022 alleato del Napoli? Il futuro di Tanguy Ndombele è ancora un mistero. Neppure a Londra, dove il centrocampista francese, di origini congolesi, è arrivato nell’estate 2019, sanno dove giocherà il prossimo anno. Per strapparlo alla concorrenza di mezza Europa, e convincere il Lione a cederlo, il Tottenham aveva dovuto sborsare 65 milioni di euro più 10 di bonus, facendolo diventare l’acquisto più caro nella storia degli Spurs. Il debutto in Premier, con gol all’Aston Villa, propizia il successo del Tottenham, ma non gli leva dalle spalle l’enorme pressione creatasi attorno al suo arrivo. Voluto da Josè Mourinho, ma irrimediabilmente bocciato da Antonio Conte, nella prima parte della scorsa stagione ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Chi èil centrocampista che ha conquistato Giuntoli.del? Il futuro di Tanguyè ancora un mistero. Neppure a Londra, dove il centrocampista francese, di origini congolesi, è arrivato nell’estate 2019, sanno dove giocherà il prossimo anno. Per strapparlo alla concorrenza di mezza Europa, e convincere il Lione a cederlo, il Tottenham aveva dovuto sborsare 65 milioni di euro più 10 di bonus, facendolo diventare l’acquisto più caro nella storiaSpurs. Il debutto in Premier, con gol all’Aston Villa, propizia il successo del Tottenham, ma non gli leva dalle spalle l’enorme pressione creatasi attorno al suo arrivo. Voluto da Josè Mourinho, ma irrimediabilmente bocciato da Antonio Conte, nella prima parte della scorsa stagione ...

