Napoli | assalto finale per Raspadori | arriva l' ultima offerta

(Di giovedì 11 agosto 2022) CASTEL VOLTURNO - C'è poi un momento in cui bisogna mettere un punto: e sarà pure un desiderio folle che spinge al di là della razionalità, oppure un innamoramento bruciante, ma il limite stavolta non ...

Gennaro_115 : RT @Salvatoresdino1: @Gennaro_115 @stefzoc @Pasqual01350178 @napolimagazine @afspagnuolo Ricordatelo agli Aurelioti, questo era un Napoli a… - Salvatoresdino1 : @Gennaro_115 @stefzoc @Pasqual01350178 @napolimagazine @afspagnuolo Ricordatelo agli Aurelioti, questo era un Napol… - NapoliAddict : Torna di moda Politano? Il club prepara l’assalto #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Napoli - Salvatoresdino1 : @AleAuz86 @Gennaro_115 Sta nguaiat. Ma che ti aspetti da un bacucco che offende i tesserati del Napoli. Giornalismo d'assalto - cicciocampari : RT @NickCecca: Pinamonti è ormai un giocatore del Sassuolo. Operazione chiusa. Ora l’assalto del Napoli a Raspadori -

Il tempo sta scappando di mano, ci sono strategie da pianificare e già sembra di avvertire il suono del Big Ben: ilha bisogno di un attaccante, lo vorrebbe giovane e moderno, proprio modello -...L'Inter cede Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni di euro: basterà per tenere Skriniar in caso di nuovodel PSG: ultimatum per Raspadori (alzata l'offerta a 33 milioni), poi si ...C’è l’ostacolo della formula, il Napoli insiste affinché il Verona accetti di cederlo in prestito con diritto di riscatto ...Al Sassuolo proposti 33 milioni: la sensazione è che oltre i 35 non si andrà e a quel punto ci sarà una virata su Simeone ...