Musk vende azioni Tesla per sette miliardi, pesa il caso Twitter (Di giovedì 11 agosto 2022) La cessione di quasi sette miliardi di dollari di titoli Tesla punta a evitare una "vendita di emergenza" di azioni nel caso in cui Musk fosse obbligato dalla corte a procedere all'acquisizione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) La cessione di quasidi dollari di titolipunta a evitare una "vendita di emergenza" dinelin cuifosse obbligato dalla corte a procedere all'acquisizione di ...

