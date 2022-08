Muore durante sesso sadomaso: assicurazioni condannate a risarcire familiari (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo 10 anni dalla sua morte, le assicurazioni dell’uomo deceduto durante una pratica sadomaso sono state condannate a risarcire i familiari della vittima. L’allora 37enne di Trento era deceduto a causa di un incidente durante una... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo 10 anni dalla sua morte, ledell’uomo decedutouna praticasono statedella vittima. L’allora 37enne di Trento era deceduto a causa di un incidenteuna...

EnricoAncillott : RT @cronaca_di_ieri: 11/08/22 FRANKFURT AM MAIN (DE) - Mamma muore durante il volo aereo davanti ai suoi figli, pensavano stesse solo dorm… - infoitinterno : Castelleone: 40enne muore accoltellato durante una rissa in un bar - italiano1061975 : RT @cronaca_di_ieri: 11/08/22 FRANKFURT AM MAIN (DE) - Mamma muore durante il volo aereo davanti ai suoi figli, pensavano stesse solo dorm… - iacovettide : RT @CrisciGloria: - CrisciGloria : -