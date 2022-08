Motocross, GP Finlandia MX2: Tom Vialle tenta di accorciare le distanze su Jago Geerts (Di giovedì 11 agosto 2022) Jago Geerts e Tom Vialle sono pronti per un nuovo capitolo di un duello incredibile per la corona della MX2. La serie minore del Mondiale Motocross regalerà sicuramente un altro incerto fine settimana tra pochi giorni quando si accenderanno i motori dalla Finlandia. La terra di Hyvinkää ha tutte le carte in regola per un secondo deciso attacco da parte di Tom Vialle al primato di Jago Geerts, abile in Svezia a mantenere saldamente la vetta nella classifica generale. I risultati delle ultime settimane hanno permesso infatti al belga di allungare sul francese che ora è costretto ad ogni round a dare il tutto per tutto per tenere viva la chance di vincere il titolo. La missione non è impossibile per ora, ma sicuramente non è scontata. 23 lunghezze ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)e Tomsono pronti per un nuovo capitolo di un duello incredibile per la corona della MX2. La serie minore del Mondialeregalerà sicuramente un altro incerto fine settimana tra pochi giorni quando si accenderanno i motori dalla. La terra di Hyvinkää ha tutte le carte in regola per un secondo deciso attacco da parte di Tomal primato di, abile in Svezia a mantenere saldamente la vetta nella classifica generale. I risultati delle ultime settimane hanno permesso infatti al belga di allungare sul francese che ora è costretto ad ogni round a dare il tutto per tutto per tenere viva la chance di vincere il titolo. La missione non è impossibile per ora, ma sicuramente non è scontata. 23 lunghezze ...

