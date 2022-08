sportli26181512 : Milenkovic rinnova: 'La Viola ha grandi ambizioni'. Barone: 'Non c'è clausola rescissoria': Milenkovic rinnova: 'La… - StefanoCalzola6 : BRAVO NIKOLA ! #Milenkovic rinnova con la #Fiorentina: #contratto fino al 2027 | Sky Sport - calciomercatoit : ??Confermata la notizia di - serieB123 : Milenkovic rinnova con la Fiorentina fino al 2027: «Fondamentale l’arrivo di Italiano» - corrierefirenze : 'Qui mi sento un leader' -

La firma del contratto direttamente in sala stampa, davanti a tutti. Autografo che lo ha legato alla Fiorentina fino al 2027. Nikolai voti con la viola, club che lo ha accolto cinque anni fa, e lo fa con grande convinzione. Addirittura emozione. "Sono felice ed effettivamente molto emozionato, scusatemi quindi ...'Amo questo club e questa città - ha dichiaratoin conferenza stampa giovedì pomeriggio. Sono emozionato e felice di restare in questa squadra . La società ha dimostrato di avere grandi ...Milenkovic prolunga il suo contratto con la Fiorentina che in precedenza scadeva a giugno 2023. Il serbo piace a Inter e Juventus ...Sembrava potesse esserci l'Inter nel suo futuro e invece il finale è stato del tutto diverso: Nikola Milenkovic ha rinnovato con la Fiorentina. L'annuncio ufficiale è arrivato in conferenza stampa ...