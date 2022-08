Milenkovic firma per la Fiorentina fino al 2027

sportli26181512 : Milenkovic rinnova: 'La Viola ha grandi ambizioni'. Barone: 'Non c'è clausola rescissoria': Milenkovic rinnova: 'La… - Laura_Bennati : RT @MatteoDovellini: #Milenkovic e famiglia, dopo la firma sul prolungamento fino al 2027 con la #Fiorentina. @rep_firenze - MatteoDovellini : #Milenkovic e famiglia, dopo la firma sul prolungamento fino al 2027 con la #Fiorentina. @rep_firenze - Laura_Bennati : RT @PassioneFiorent: ??La firma di Nikola Milenkovic sul rinnovo di contratto fino al 2027 con la Fiorentina ?? - OgnissFla : RT @PassioneFiorent: ??La firma di Nikola Milenkovic sul rinnovo di contratto fino al 2027 con la Fiorentina ?? -

Ladel contratto direttamente in sala stampa, davanti a tutti. Autografo che lo ha legato alla Fiorentina fino al 2027. Nikolarinnova i voti con la viola, club che lo ha accolto cinque ...Nikolaha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027. Ad annunciarlo è stato il difensore serbo, insieme al dirigente della Viola Joe Barone, nel corso della conferenza ...Il difensore, cercato da Juve e Inter, firma direttamente in sala stampa: "Ho visto un progetto che va avanti, la conferma del mister e l'affetto dei tifosi" ...