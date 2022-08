Milan | si allontana la pista N’Dicka | vuole restare all’Eintracht

(Di giovedì 11 agosto 2022)sempre più lontano dal: il difensore è determinato a rimanere in Germania all’Eintratch Francoforte Uno degli obiettivi delper la difesa è Evan. Il difensore centrale è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e per questo rappresenta una buona occasione di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il calciatore francese non vorrebbe però lasciare il club tedesco in questa sessione di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milannews24_com : Milan, N'Dicka si allontana: vuole restare all'Eintracht - junews24com : Calciomercato Juve: il Milan oggi può chiudere! Si allontana l'attaccante - - Rougenoir1978 : @xerzes @battitomilan7 Se fosse di Ruiu il titolo sarebbe: “Milan, si allontana anche Ndicka, come sono lontani i tempi di Silvio” - VALESPO22 : #Calciomercato | @acmilan, #Ziyech si allontana dai rossoneri, potrebbe andare al @ManUtd: la situazione - RadioRossonera : #Ziyech si allontana sempre di più: per il #ManchesterUnited è la priorità ?? -

Milan News 24

... Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz, un ridimensionamento chei campani dalla vittoria del ... Scontata la partecipazione di Inter, Juventus e, rimangono in 4 squadre per l'ultimo posto a ...la difesa vicentina. 3' Ilrisponde con Messias che lancia Diaz: lo spagnolo mette in mezzo , Leao controlla e spara di sinistro. Il tiro finisce in curva. 1' Pronti, via e subito gol ... Milan, N'Dicka si allontana: vuole restare all'Eintracht N’Dicka sempre più lontano dal Milan: il difensore è determinato a rimanere in Germania all’Eintratch Francoforte Uno degli obiettivi del Milan per la difesa è Evan N’Dicka. Il difensore centrale è in ...Si riparte dal Milan Campione d’Italia ... Il Napoli in un colpo solo ha perso Insigne, Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz, un ridimensionamento che allontana i campani dalla vittoria del campionato, ...