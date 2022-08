Milan, senti Martinez: “Pochi in Europa come De Ketelaere, ti lascia a bocca aperta” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha speso delle parole importanti per il nuovo trequartista del Milan, Charles De Ketelaere: “E’ un giocatore che ti ruba l’occhio, ti lascia a bocca aperta per capacità tecnica, plasticità, eleganza del gioco. E’ dotato di una coordinazione, un’abilità nell’ultimo passaggio ed è molto bravo nel calciare in porta. In Pochi altri alla sua età hanno le stesse caratteristiche in Europa. Non bisogna fare paragoni, concentriamoci soltanto su ciò che mostrerà in campo”. L’allenatore ha anche commentato il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: “In nerazzurro è tornato a casa, non sono sorpreso della sua scelta della sua ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Il commissario tecnico del Belgio, Roberto, nel corso di un’intervista rita a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha speso delle parole importanti per il nuovo trequartista del, Charles De: “E’ un giocatore che ti ruba l’occhio, tiper capacità tecnica, plasticità, eleganza del gioco. E’ dotato di una coordinazione, un’abilità nell’ultimo passaggio ed è molto bravo nel calciare in porta. Inaltri alla sua età hanno le stesse caratteristiche in. Non bisogna fare paragoni, concentriamoci soltanto su ciò che mostrerà in campo”. L’allenatore ha anche commentato il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: “In nerazzurro è tornato a casa, non sono sorpreso della sua scelta della sua ...

