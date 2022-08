Milan, CdS: “Tomori che allungo per il rinnovo rossonero” (Di giovedì 11 agosto 2022) Milan, CDS- Come riporta il CdS, il Milan vuole davvero blindare il suo grande difensore, una grande scoperta del club rossonero. “Grosso passo in avanti nella trattativa di rinnovo di Fikayo Tomori con il Milan. Nell’incontro avvenuto ieri in sede, durato più di tre ore, si sono gettate le basi dell’accordo tra i rossoneri e il forte centrale inglese. Un accordo di massima è stato trovato, l’intesa tra le parti c’è, ma prima della definitiva fumata bianca che porterà alla firma servirà un altro meeting. Clima sereno e grande voglia di proseguire insieme. Tomori sta bene a Milano e spera di rimanerci per altri anni, dall’altra parte mister Pioli ritiene l’inglese un pilastro della difesa per le sue doti fisiche e tecniche ma anche per le qualità umane. ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, ilvuole davvero blindare il suo grande difensore, una grande scoperta del club. “Grosso passo in avanti nella trattativa didi Fikayocon il. Nell’incontro avvenuto ieri in sede, durato più di tre ore, si sono gettate le basi dell’accordo tra i rossoneri e il forte centrale inglese. Un accordo di massima è stato trovato, l’intesa tra le parti c’è, ma prima della definitiva fumata bianca che porterà alla firma servirà un altro meeting. Clima sereno e grande voglia di proseguire insieme.sta bene ao e spera di rimanerci per altri anni, dall’altra parte mister Pioli ritiene l’inglese un pilastro della difesa per le sue doti fisiche e tecniche ma anche per le qualità umane. ...

