Autosprint.it

Quattro vittorie, otto pole position e innumerevole occasioni perse. Si potrebbe riassumere così la prima parte della stagione 2022 della Scuderia Ferrari, che se da una parte è stata finalmente in ...Tra loro c'è, che in tanti ricorderanno proprio al volante della Rossa di Maranello nel 1999 in sostituzione di Michael Schumacher, e che ha ricoperto un ruolo importante nel sogno iridato ... Mika Salo fa ironia sulla Ferrari: "Nelle riunioni studiano come perdere" Autosprint.it - il sito di riferimento per gli appassionati di Formula 1, Rally, Gare su pista e offroad. Aggiornamenti, News, Foto, Video e diretta Live dal mondo delle 4 ruote.L'ex Ferrari Mika Salo ha fatto il punto sulla stagione del Cavallino Rampante, difendendo Binotto ma lasciandosi andare ad un po' di ironia.