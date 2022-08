Migranti, imbarcazione diretta in Italia naufraga nel Mar Egeo (Di giovedì 11 agosto 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 agosto 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

RaiNews : I soccorritori hanno riferito che 'molti dei naufraghi non indossavano giubbotti di salvataggio' #migranti… - visionaria_io : RT @maurobiani: Ieri, imbarcazione diretta in Italia naufraga nel Mar Egeo. Almeno 50 persone morte. - GrandeFenice : RT @maurobiani: Ieri, imbarcazione diretta in Italia naufraga nel Mar Egeo. Almeno 50 persone morte. - 950Alpa : RT @maurobiani: Ieri, imbarcazione diretta in Italia naufraga nel Mar Egeo. Almeno 50 persone morte. - sunsetodown : RT @maurobiani: Ieri, imbarcazione diretta in Italia naufraga nel Mar Egeo. Almeno 50 persone morte. -