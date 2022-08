Michelle Hunziker, impazza il gossip sulla presunta gravidanza. L’indiscrezione (Di giovedì 11 agosto 2022) Michelle Hunziker è incinta? Il gossip impazza e i rumors divettano sempre più insistenti Le voci sulla presunta gravidanza di Michelle Hunziker diventano sempre più insistetti e la possibilità che la showgirl sia in attesa del quarto figlio iniziano a sollevare rumors e polemiche in rete. Il sospetto è sorto durante la recente vacanza di Michelle in Sardegna quando la bella conduttrice viene paparazzata da Chi mentre acquista un test di gravidanza insieme alla figlia aurora ramazzotti. Certo è che comprare un test di gravidanza non significa automaticamente essere incinta e, del resto, non si può escludere che a eseguirlo non sia stata la figlia Aurora, ma i rumors hanno rapidamente ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 agosto 2022)è incinta? Ile i rumors divettano sempre più insistenti Le vocididiventano sempre più insistetti e la possibilità che la showgirl sia in attesa del quarto figlio iniziano a sollevare rumors e polemiche in rete. Il sospetto è sorto durante la recente vacanza diin Sardegna quando la bella conduttrice viene paparazzata da Chi mentre acquista un test diinsieme alla figlia aurora ramazzotti. Certo è che comprare un test dinon significa automaticamente essere incinta e, del resto, non si può escludere che a eseguirlo non sia stata la figlia Aurora, ma i rumors hanno rapidamente ...

redazionerumors : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ex marito e moglie, si sono ritrovati per una giornata all'insegna del karate… - asialapa : @giammins @ioelamiansia2 Pensano di diventare la michelle hunziker della situazione che da fan di eros diventò sua moglie ???? - RegalinoV : Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme: che cosa bolle in pentola - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme? Sì, in palestra #Gossipitaliano #gossipUSA #OliviaNewtonJohn… - GossipItalia3 : Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme: che cosa bolle in pentola #gossipitalianews -