Mi hanno hackerato il telefono Iva Zanicchi e la foto senza vestiti sul divano | il dramma privato | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) Spiacevole sorpresa per Iva. La cantante infatti è stata vittima di qualche hacker che le ha pubblicatoalquanto compromettenti. Su Instagram l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi ha raccontato che qualcuno ha violato la sua privacy mettendo mano al suo smarpthone e diffondendo le sue immagini private. In uno scatto, prontamente cancellato, laerasul. "Miile sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori cheprovveduto a recuperare l'account", ha subito detto ai suoi fan. Nello scatto la si vedeva coperta ...