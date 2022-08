“Mi ha lasciato per uno giovane”. Il vip della tv deluso: lui 81 anni, lei 34. Ed è successo (Di giovedì 11 agosto 2022) Fabio Testi lasciato per uno giovanissimo. Il popolare attore italiano ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui fa una confessione piuttosto dolorosa. Considerato in Italia e non solo uno degli ultimi sex symbol Fabio Testi ha avuto relazioni con donne bellissime. È stato tra le altre con Ursula Andress, Charlotte Rampling, Brooke Shields ed Edwige Fenech. Quest’ultima gli aveva anche attribuito la paternità di un figlio, ma lui ha sempre smentito. Fabio Testi ha avuto tre figli, Fabio, Thomas e Trini dalla moglie, la stilista spagnola Lola Navarro. La sua carriera da playboy, però, è iniziata prestissimo. Quando aveva 16 anni, ha raccontato, la sua prima volta è stata con una bellissima ragazza svedese. Ora di anni ne ha 81 e ha rivelato che sta vivendo una nuova ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Fabio Testiper uno giovanissimo. Il popolare attore italiano ha recentemente riun’intervista al CorriereSera in cui fa una confessione piuttosto dolorosa. Considerato in Italia e non solo uno degli ultimi sex symbol Fabio Testi ha avuto relazioni con donne bellissime. È stato tra le altre con Ursula Andress, Charlotte Rampling, Brooke Shields ed Edwige Fenech. Quest’ultima gli aveva anche attribuito la paternità di un figlio, ma lui ha sempre smentito. Fabio Testi ha avuto tre figli, Fabio, Thomas e Trini dalla moglie, la stilista spagnola Lola Navarro. La sua carriera da playboy, però, è iniziata prestissimo. Quando aveva 16, ha raccontato, la sua prima volta è stata con una bellissima ragazza svedese. Ora dine ha 81 e ha rivelato che sta vivendo una nuova ...

