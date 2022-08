Meteo giovedì: Italia ostaggio dell’Instabilità, tra sole e temporali. I dettagli (Di giovedì 11 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’afflusso di correnti nordorientali relativamente più fresche che sta caratterizzando l’inizio della seconda decade di agosto avrà come conseguenza la formazione di un’area di bassa pressione nella seconda metà della settimana sull’Europa centro-orientale, in lento avvicinamento all’Italia. Questa riuscirà ad influenzare il tempo su parte delle nostre regioni, attivando diffusi temporali diurni al Centro-Sud, venerdì localmente fino a ridosso delle Alpi. Sul finire della settimana invece l’area di bassa pressione tornerà ad allontanarsi verso est, permettendo una rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale. Meteo GIOVEDI’ 11 AGOSTO. Giornata inizialmente soleggiata o poco nuvolosa; dal pomeriggio tornerà ad intensificarsi ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 11 agosto 2022) PrevisioniSITUAZIONE. L’afflusso di correnti nordorientali relativamente più fresche che sta caratterizzando l’inizio della seconda decade di agosto avrà come conseguenza la formazione di un’area di bassa pressione nella seconda metà della settimana sull’Europa centro-orientale, in lento avvicinamento all’. Questa riuscirà ad influenzare il tempo su parte delle nostre regioni, attivando diffusidiurni al Centro-Sud, venerdì localmente fino a ridosso delle Alpi. Sul finire della settimana invece l’area di bassa pressione tornerà ad allontanarsi verso est, permettendo una rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale.GIOVEDI’ 11 AGOSTO. Giornata inizialmenteggiata o poco nuvolosa; dal pomeriggio tornerà ad intensificarsi ...

