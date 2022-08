Mercato MotoGP: per il 2023 tutto tace, eppur si muove (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Mercato piloti MotoGP in ottica 2023 sembra andare a rilento. In realtà è solo una percezione, in quanto i contratti sono quasi tutti firmati, e le decisioni importanti quasi prese. A Silverstone, non ci sono stati annunci importanti, e mancano alcuni tasselli per completare il puzzle. Ma è solo questione di tempo: i giochi sono bene o male fatti, e presto tutte le caselle andranno al loro designato posto. MotoGP: Mercato dei piloti 2023 Mercato MotoGP: chi manca all’appello per il 2023? Un’importante pedina del Mercato piloti è Miguel Oliveira. Il portoghese vuole andare via dalla KTM, e sembra aver trovato la sua nuova destinazione nel team RNF, che il prossimo anno passerà da Yamaha ad Aprilia. Il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilpilotiin otticasembra andare a rilento. In realtà è solo una percezione, in quanto i contratti sono quasi tutti firmati, e le decisioni importanti quasi prese. A Silverstone, non ci sono stati annunci importanti, e mancano alcuni tasselli per completare il puzzle. Ma è solo questione di tempo: i giochi sono bene o male fatti, e presto tutte le caselle andranno al loro designato posto.dei piloti: chi manca all’appello per il? Un’importante pedina delpiloti è Miguel Oliveira. Il portoghese vuole andare via dalla KTM, e sembra aver trovato la sua nuova destinazione nel team RNF, che il prossimo anno passerà da Yamaha ad Aprilia. Il suo ...

rossi_anton78 : Mercato 2023: presto l'annuncio su una delle novità Tech3 - rz8463 : @FabioQ20 su @ducaticorse. É un refuso oppure @motosprint ci sta dando una notizia di mercato? @MotoGP… - FormulaPassion : #MotoGP, #Zarco: 'Parlano di #Martin e di #Bastianini e non di me? Non so cosa dire' - sportli26181512 : MotoGP 2023, i piloti e i team per il prossimo Mondiale: Il Mondiale è ripartito dopo le vacanze estive, ma il merc… - RikiClob : Estate di mercato motogp di una tristezza mai vista, almeno avessero detto chi va in Ducati ufficiale -