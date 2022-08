Meloni, lezione alla sinistra: chi mi attacca danneggia l'Italia (Di giovedì 11 agosto 2022) Anni di attesa. Di studio, di limature dei difetti, di miglioramento anche dei più piccoli dettagli. Ora il tempo per Giorgia Meloni è maturo. I sondaggi sono concordi: sarà l'ex ministro per la gioventù a diventare la prima donna premier nel nostro Paese. Ma c'è ancora un'ombra, più teorica che reale, che la leader di Fratelli d'Italia ha voluto illuminare in queste ore. Con concetti chiari, netti, perentori. Rivolti ai partner europei e statunitensi, ma perché no, anche a qualche elettore moderato che ancora aveva dei dubbi. Sul fascismo "le famose parole chiare sono almeno vent'anni che le dico. La sinistra fa finta che non le abbia dette, perché ha un problema serio ad entrare sui contenuti e cerca sempre di nascondersi dietro la coperta di Linus dei suoi slogan triti e ritriti. Il problema di tutto questo che preoccupa non è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Anni di attesa. Di studio, di limature dei difetti, di miglioramento anche dei più piccoli dettagli. Ora il tempo per Giorgiaè maturo. I sondaggi sono concordi: sarà l'ex ministro per la gioventù a diventare la prima donna premier nel nostro Paese. Ma c'è ancora un'ombra, più teorica che reale, che la leader di Fratelli d'ha voluto illuminare in queste ore. Con concetti chiari, netti, perentori. Rivolti ai partner europei e statunitensi, ma perché no, anche a qualche elettore moderato che ancora aveva dei dubbi. Sul fascismo "le famose parole chiare sono almeno vent'anni che le dico. Lafa finta che non le abbia dette, perché ha un problema serio ad entrare sui contenuti e cerca sempre di nascondersi dietro la coperta di Linus dei suoi slogan triti e ritriti. Il problema di tutto questo che preoccupa non è ...

