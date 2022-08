Massimiliano Rosolino “Non dormiamo più insieme” | La confessione agghiacciante dell’ex nuotatore

(Di giovedì 11 agosto 2022)ha deciso di rompere il silenzio e fate unache riguarda l’intimità con Natalia Titova, parole che hanno lasciato a bocca aperta tutti i fan della coppia. Sono trascorsi moltissimi anni dal primo incontro trae la compagna Natalia Titova, il tutto durante la competizione a Ballando con le Stelle dove la danza è stata galeotta al loro amore. Un’unione bellissima quella tra l’exe la maestra di ballo che oggi sono genitori di Vittoria Sidney e Sophie Nicole. Non molto tempo fa, però,, davanti le telecamere di un noto programma televisivo, ha deciso di parlare dell’intimità con Natalia Titova. Ecco quali sono le ...

Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Massimiliano Rosolino dallo Stadio del Nuoto - pauldeb891 : al tg1 gli europei di nuoto spiegati da filippo magnini e massimiliano rosolino, no grazie - EnfantProdige : RT @Nicola89144151: Studi: Sara Benci Interviste: Federica Frola Ospiti: Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Tania… - Nicola89144151 : Studi: Sara Benci Interviste: Federica Frola Ospiti: Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, T… -

Nuoto•com

di Gianmario Bonzi "Il mondo del nuoto italiano merita tutto questo e anche altro". Parole e musica di, già mattatore e presentatore, martedì, della presentazione degli Europei 2022, edizione n° 36 della storia. Il napoletano, campione olimpico (2000), iridato (2001) ed Europeo (...... tra i quali, grazie anche alla collaborazione della Federazione Italiana Nuoto: Federica Pellegrini , Filippo Magnini ,, Tania Cagnotto e Luca Marin . Una finestra sempre ... Massimiliano Rosolino dallo Stadio del Nuoto L’intervista a Massimiliano Rosolino: "Paltrinieri è la mia versione 2.0, questa squadra è la migliore di sempre per qualità e quantità" ...Dall'11 al 21 agosto oltre 5.000 atleti e atlete si troveranno nella Capitale per i 36esimi campionati europei di nuoto, manifestazione sportiva che consegnerà 231 medaglie in 77 competizioni. Sede de ...