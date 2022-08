Marotta ha scelto il nuovo difensore dell’Inter: dal Barcellona! (Di giovedì 11 agosto 2022) La ricerca continua, con un solo giocatore mancante per completare la rosa dell’Inter. Una situazione che non può che puntare i riflettori su quanto stia accadendo al Barcellona, con il club blaugrana che sembrerebbe essersi adesso imbattuto in grandi difficoltà legate ai tesseramenti. A causa di limiti finanziari non rispettati, il Barcellona potrebbe infatti non riuscire a tesserare i nuovi acquisti, rischiando che vadano via ancora prima del debutto. Che questo possa diventare un’occasione fortunata per il club nerazzurro? Un terreno, il Barcellona, cui Giuseppe Marotta naturalmente guarda per l’Inter, che vede ora come suo potenziale difensore Andreas Christensen. Il giocatore danese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe infatti attirato l’attenzione di Marotta e Piero Ausilio. Una ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) La ricerca continua, con un solo giocatore mancante per completare la rosa. Una situazione che non può che puntare i riflettori su quanto stia accadendo al Barcellona, con il club blaugrana che sembrerebbe essersi adesso imbattuto in grandi difficoltà legate ai tesseramenti. A causa di limiti finanziari non rispettati, il Barcellona potrebbe infatti non riuscire a tesserare i nuovi acquisti, rischiando che vadano via ancora prima del debutto. Che questo possa diventare un’occasione fortunata per il club nerazzurro? Un terreno, il Barcellona, cui Giuseppenaturalmente guarda per l’Inter, che vede ora come suo potenzialeAndreas Christensen. Il giocatore danese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe infatti attirato l’attenzione die Piero Ausilio. Una ...

