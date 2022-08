Maria De Filippi si confessa | Non so se avrò il coraggio di tenere Maurizio per mano nei suoi ultimi istanti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 agosto 2022) “Ho corazze che pero’ non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”; arlo e’De, in un’intervista esclusiva a ‘Oggi’ che le dedica la copertina del numero in edicola. Il suo primo vero dolore, racconta la conduttrice, “e’ stato la morte di mio padre… Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Cosi’ come ho chiuso a chiave e a piu’ mandate un armadio a casa mia con tutte le cose piu’ care di mia madre quando ci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. E’ il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”. Sul maritoCostanzo, che dichiara da sempre di volere ladi lei che stringe la sua ...