Maria De Filippi, relax in barca prima di tornare protagonista della nuova stagione televisiva (Di giovedì 11 agosto 2022) Ansedonia è il buen retiro di famiglia dove Maria De Fillippi trascorre i periodi di vacanza e relax. Dalle pagine di Chi la vediamo mentre in bikini si rilassa al sole in barca mentre si scaldano i motori per la prossima stagione televisiva, da "Tu si que vales" a "Uomini e Donne", passando per "Amici". Senza dimenticare la nuova sfida de "La Talpa". Come racconta il settimanale di Signorini, la conduttrice e produttrice è in Maremma con Costanzo, il figlio Gabriele, e anche il fratello, Giuseppe, unico legame con la famiglia d'origine che sia rimasto a Maria. E' legata a Maurizio Costanzo dal 1990 mentre i due sono sposati dal 1995. Dal 2002 con loro c'è anche Gabriele, che oggi ha 30 anni.

