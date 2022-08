Maria De Filippi parla di Maurizio Costanzo: ‘Non so se avrò la forza di tenergli la mano quando morirà’ (Di giovedì 11 agosto 2022) Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno da poco festeggiato le nozze d’argento e sembrano essere innamorati come il primo giorno. Non mancano però pensieri e riflessioni che tutte le coppie attraversano, come la paura della morte e della perdita del proprio compagno o della propria compagna. Maria De Filippi e la paura della morte In un’intervista al settimanale Oggi Maria De Filippi ha ammesso: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Una realtà con cui la regina di Canale 5 si è già trovata faccia a faccia quando morì il padre: “Un lutto mai superato. Ci ho messo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022)Dehanno da poco festeggiato le nozze d’argento e sembrano essere innamorati come il primo giorno. Non mancano però pensieri e riflessioni che tutte le coppie attraversano, come la paura della morte e della perdita del proprio compagno o della propria compagna.Dee la paura della morte In un’intervista al settimanale OggiDeha ammesso: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Una realtà con cui la regina di Canale 5 si è già trovata faccia a facciamorì il padre: “Un lutto mai superato. Ci ho messo ...

