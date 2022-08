Maria De Filippi: “Non so se avrò la forza di tenere la mano a Maurizio Costanzo quando morirà” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il pubblico è abituato a vedere Maria De Filippi come una donna forte e sicura di sé. Come tutti, però, anche la conduttrice ha le sue fragilità e alcuni punti deboli. Uno di questi è senz’altro la paura della morte. In un’intervista al settimanale Oggi la regina di Canale 5 ammette: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Una realtà con cui la De Filippi ha dovuto fare i conti per la prima volta quando è morto il padre, “un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Il pubblico è abituato a vedereDecome una donna forte e sicura di sé. Come tutti, però, anche la conduttrice ha le sue fragilità e alcuni punti deboli. Uno di questi è senz’altro la paura della morte. In un’intervista al settimanale Oggi la regina di Canale 5 ammette: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Una realtà con cui la Deha dovuto fare i conti per la prima voltaè morto il padre, “un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madreci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore ...

telodogratis : “Dopo la diagnosi di un polipo alle corde vocali ho smesso di fumare”: il racconto di Maria De Filippi - LadyNews_ : #MariaDeFilippi sugli ultimi momenti del marito #MaurizioCostanzo: 'Non so se ne sarò capace, troppo dolore' - zazoomblog : Maria de Filippi in costume a 60 anni quel dettaglio che non passa inosservato: cosa è stato notato - #Maria… - ilmessaggeroit : Maria De Filippi: «Non so se avrò la forza di tenere la mano a Maurizio quando morirà, troppo dolore” - zazoomblog : Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: “Troppo dolore”. Il giorno più difficile - #Maria #Filippi #Maurizio… -