Maria De Filippi, la malattia scampata e le dipendenze: il racconto inedito (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo aver chiuso una brillante stagione televisiva, Maria De Filippi non si è concessa una lunga e meritata vacanza ma ha continuato a lavorare registrando alcune storie di C'è Posta Per Te, il people show che andrà in onda a gennaio 2023, e alcune puntate di Tu Si Que Vales 2022. Prima di dedicarsi a Uomini e Donne, le registrazioni inizieranno alla fine di agosto, sta trascorrendo le vacanze ad Ansedonia come da tradizione. Mare, relax e un buon libro, in attesa di tornare agli Elios. Nelle foto pubblicare dal settimanale Chi è ritratta durante un'uscita in barca mostrando un fisico da urlo. Particolarmente interessante è l'intervista di Maria De Filippi rilasciata alla rivista Oggi. La conduttrice ha fatto delle rivelazioni davvero inaspettate sulle sue paure, dipendenze, gioie e dolori. Ha parlato ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo aver chiuso una brillante stagione televisiva,Denon si è concessa una lunga e meritata vacanza ma ha continuato a lavorare registrando alcune storie di C'è Posta Per Te, il people show che andrà in onda a gennaio 2023, e alcune puntate di Tu Si Que Vales 2022. Prima di dedicarsi a Uomini e Donne, le registrazioni inizieranno alla fine di agosto, sta trascorrendo le vacanze ad Ansedonia come da tradizione. Mare, relax e un buon libro, in attesa di tornare agli Elios. Nelle foto pubblicare dal settimanale Chi è ritratta durante un'uscita in barca mostrando un fisico da urlo. Particolarmente interessante è l'intervista diDerilasciata alla rivista Oggi. La conduttrice ha fatto delle rivelazioni davvero inaspettate sulle sue paure,, gioie e dolori. Ha parlato ...

GossipNews_it : Maria De Filippi: ''Ho grande paura della morte. Quando se n’è andato mio padre…''. Leggi di più:… - Pinomini57 : RT @MarceVann: Nooooo... #Kledy mi ha bloccato a mia insaputa! ?????? Ah no, aspetta, Kledy era il ballerino di Maria De Filippi. Lui è #Klev… - FQMagazineit : Maria De Filippi: “Non so se avrò la forza di tenere la mano a Maurizio Costanzo quando morirà” - telodogratis : “Dopo la diagnosi di un polipo alle corde vocali ho smesso di fumare”: il racconto di Maria De Filippi - LadyNews_ : #MariaDeFilippi sugli ultimi momenti del marito #MaurizioCostanzo: 'Non so se ne sarò capace, troppo dolore' -