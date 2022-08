Mare Fuori, ultimi ciak della terza stagione: folla a Napoli per incontrare il cast (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Accanto al Molo Beverello c’è la fila, ma non solo per gli aliscafi per Ischia e Capri: c’è una processione di ragazzini che vanno Fuori della Marina, la storica base navale di Napoli, location spettacolare sul Mare accanto a castel dell’Ovo, per sperare di conoscere i nuovi beniamini Carmine O’ Piecuro, il boss Ciro, Filippo O’ Chiattillo, Naditza la zingara, Pino O’ Pazzo, l’ambigua Viola e tutti gli altri. C’è una serie italiana che si è fatta notare dal pubblico dei giovani ed è diventata un caso: è Mare Fuori. La prima stagione ha debuttato su Rai2 nel 2020, ascolti superiori alla media di rete, ma è la seconda serie a fare colpo, poi il passaggio a Rai Play ha fatto scattare un passaparola da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Accanto al Molo Beverello c’è la fila, ma non solo per gli aliscafi per Ischia e Capri: c’è una processione di ragazzini che vannoMarina, la storica base navale di, location spettacolare sulaccanto ael dell’Ovo, per sperare di conoscere i nuovi beniamini Carmine O’ Piecuro, il boss Ciro, Filippo O’ Chiattillo, Naditza la zingara, Pino O’ Pazzo, l’ambigua Viola e tutti gli altri. C’è una serie italiana che si è fatta notare dal pubblico dei giovani ed è diventata un caso: è. La primaha debuttato su Rai2 nel 2020, ascolti superiori alla media di rete, ma è la seconda serie a fare colpo, poi il passaggio a Rai Play ha fatto scattare un passaparola da ...

GianlucaRaiti : RT @yosoyelfanal: CONFERMATE ALTRE DUE STAGIONI DI MARE FUORI! Il fenomeno #MareFuori arriva sul set per una nuova e appassionante terza s… - anteprima24 : ** Mare Fuori, ultimi ciak della terza stagione: folla a ##Napoli per incontrare il cast ** - yosoyelfanal : CONFERMATE ALTRE DUE STAGIONI DI MARE FUORI! Il fenomeno #MareFuori arriva sul set per una nuova e appassionante t… - GeeTheRipper : @mrs_albinati Non so cosa pensare. Mare Fuori come Skam? - mrs_albinati : I produttori di Atresmedia a Napoli per fare la versione spagnola di mare fuori, IMPAZZISCO -