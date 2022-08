Marchetti: “Napoli obiettivo centrato: abbassare gli ingaggi. Ora un’altra sfida…” (Di giovedì 11 agosto 2022) Luca Marchetti giornalista di Sky nel suo editoriale per Tuttomercatoweb analizza anche la situazione del Napoli. Il club azzurro ha lasciato partire giocatori importanti dall’ingaggio elevato come Mertens, Koulibaly, Insigne e Ospina, ma si è ‘liberato’ anche di Ghoulam che dopo i due infortuni non è più tornato quello di un tempo. De Laurentiis ha preso dei sostituti come Kvaratskhelia e Mathias Olivera, ma il dopo Mertens non è ancora arrivato, dato che il club sta facendo una fatica tremenda per prendere Giacomo Raspadori dal Sassuolo. Luca Marchetti nel suo editoriale analizza le manovre del Napoli e scrive: “ Quell’equilibrio che ha cercato il Napoli e che è stato la stella polare del mercato azzurro. Il Napoli aveva un obiettivo importante: ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Lucagiornalista di Sky nel suo editoriale per Tuttomercatoweb analizza anche la situazione del. Il club azzurro ha lasciato partire giocatori importanti dall’o elevato come Mertens, Koulibaly, Insigne e Ospina, ma si è ‘liberato’ anche di Ghoulam che dopo i due infortuni non è più tornato quello di un tempo. De Laurentiis ha preso dei sostituti come Kvaratskhelia e Mathias Olivera, ma il dopo Mertens non è ancora arrivato, dato che il club sta facendo una fatica tremenda per prendere Giacomo Raspadori dal Sassuolo. Lucanel suo editoriale analizza le manovre dele scrive: “ Quell’equilibrio che ha cercato ile che è stato la stella polare del mercato azzurro. Ilaveva unimportante: ...

