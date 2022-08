Mara Venier a Santo Domingo, il segreto della bellezza è sentirsi liberi (Di giovedì 11 agosto 2022) Innamorati come il primo giorno: questa è la sensazione regalata dai recenti scatti pubblicati da Mara Venier sul suo profilo Instagram. Le immagini la ritraggono a Santo Domingo in compagnia del marito Nicola Carraro, ex produttore cinematografico ed editore italiano. I due si sono sposati nel 2006 e da allora viaggiano a quelle folli velocità che soltanto un amore sereno e felice riesce a dare. Stavolta però, a tener banco non è stato il matrimonio di Mara Venier, ma un altro piccolo dettaglio. In una foto pubblicata su Ig, la conduttrice veneta si mostra con un bikini viola senza filtri e trucchi ed è proprio questo particolare ad aver attirato l’attenzione dei suoi fan e non solo. A 71 anni (quasi 72), Mara sembra aver trovato la ricetta universale ... Leggi su diredonna (Di giovedì 11 agosto 2022) Innamorati come il primo giorno: questa è la sensazione regalata dai recenti scatti pubblicati dasul suo profilo Instagram. Le immagini la ritraggono ain compagnia del marito Nicola Carraro, ex produttore cinematografico ed editore italiano. I due si sono sposati nel 2006 e da allora viaggiano a quelle folli velocità che soltanto un amore sereno e felice riesce a dare. Stavolta però, a tener banco non è stato il matrimonio di, ma un altro piccolo dettaglio. In una foto pubblicata su Ig, la conduttrice veneta si mostra con un bikini viola senza filtri e trucchi ed è proprio questo particolare ad aver attirato l’attenzione dei suoi fan e non solo. A 71 anni (quasi 72),sembra aver trovato la ricetta universale ...

infoitcultura : Mara Venier in vacanza a Santo Domingo, la presentatrice si rilassa insieme al marito Nicola Carraro - infoitcultura : Mara Venier, la fuga d'amore a Santo Domingo con il marito Nicola Carraro - infoitcultura : Mara Venier, la foto in costume a 71 anni spiazza tutti - infoitcultura : Mara Venier, il look da spiaggia a 71 anni è viola e senza trucco - infoitcultura : Mara Venier, la fuga d'amore a Santo Domingo con il marito Nicola Carraro -