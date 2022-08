Manutenzione degli aerei, Seas cerca personale: 116 posti, il 50% all’aeroporto di Orio (Di giovedì 11 agosto 2022) Bergamo. Seas, società specializzata nella Manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta del Gruppo Ryanair sul territOrio italiano, ha annunciato che procederà all’assunzione di 116 figure professionali che saranno collocate per il 50% nella propria base principale presente sull’aeroporto di Bergamo e per la restante metà dislocate nelle sedi operative di altri 16 aeroporti italiani dove svolge regolare attività manutentiva. A Bergamo, dove è già presente con un terzo dei suoi dipendenti, Seas si doterà prossimamente di due nuovi hangar che saranno affiancati ai tre già in uso e richiederanno un consistente potenziamento di organico per la gestione delle infrastrutture e dei servizi assegnati. Il bando di reclutamento lanciato da Seas è tra i più rilevanti nella storia della società, che a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022) Bergamo., società specializzata nelladi aeromobili e in esclusiva della flotta del Gruppo Ryanair sul territitaliano, ha annunciato che procederà all’assunzione di 116 figure professionali che saranno collocate per il 50% nella propria base principale presente sull’aeroporto di Bergamo e per la restante metà dislocate nelle sedi operative di altri 16 aeroporti italiani dove svolge regolare attività manutentiva. A Bergamo, dove è già presente con un terzo dei suoi dipendenti,si doterà prossimamente di due nuovi hangar che saranno affiancati ai tre già in uso e richiederanno un consistente potenziamento di organico per la gestione delle infrastrutture e dei servizi assegnati. Il bando di reclutamento lanciato daè tra i più rilevanti nella storia della società, che a ...

