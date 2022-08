Mannheimer: “Il centrodestra cresce, ma Cottarelli e il Centro possono cambiare le cose” (Di giovedì 11 agosto 2022) In un momento in cui i sondaggi danno in forte vantaggio il Centrodestra la candidatura di Carlo Cottarelli a Milano da parte del Pd avrebbe la funzione di intercettare i voti dell’ala moderata dell’elettorato del Centro-nord nell’ambito di una campagna elettorale che il Centro-sinistra sta traghettando sempre più verso posizioni radicali perdendo consensi e fette di elettorato. Sarebbe questo, secondo il sondaggista, sociologo e saggista Professor Renato Mannheimer, l’obiettivo che il Centrosinistra sta tentanto di raggiungere con il colpo di scena di mezza estate quando, a cavallo della settimana di Ferragosto, Enrico Letta ha annunciato la candidatura del Professor Carlo Cottarelli sia all’uninominale sia al proporzionale in Lombardia, per la ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 agosto 2022) In un momento in cui i sondaggi danno in forte vantaggio illa candidatura di Carloa Milano da parte del Pd avrebbe la funzione di intercettare i voti dell’ala moderata dell’elettorato del-nord nell’ambito di una campagna elettorale che il-sinistra sta traghettando sempre più verso posizioni radicali perdendo consensi e fette di elettorato. Sarebbe questo, secondo il sondaggista, sociologo e saggista Professor Renato, l’obiettivo che ilsinistra sta tentanto di raggiungere con il colpo di scena di mezza estate quando, a cavallo della settimana di Ferragosto, Enrico Letta ha annunciato la candidatura del Professor Carlosia all’uninominale sia al proporzionale in Lombardia, per la ...

