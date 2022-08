Maltempo, allerta della Protezione civile: al Sud temporali e forte vento (Di giovedì 11 agosto 2022) commenta Ancora pioggia al Sud. Una perturbazione sull'Europa orientale continuerà a determinare condizioni di Maltempo sull'Italia e in particolare sulle Regioni meridionali del Paese. Previsti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 agosto 2022) commenta Ancora pioggia al Sud. Una perturbazione sull'Europa orientale continuerà a determinare condizioni disull'Italia e in particolare sulle Regioni meridionali del Paese. Previsti ...

Agenzia_Ansa : Il maltempo colpisce Capri, turisti in fuga dalla dalla celebre piazzetta. Al largo dell'isola si è formata anche… - Borderline_24 : #Maltempo, nuova allerta sulla #Puglia. A #Bari ponte di Ferragosto tra pioggia e temporali… - blogsicilia : #notizie #sicilia Continua il maltempo in Sicilia, ancora allerta meteo per piogge, grandine e forte vento -… - AnsaSardegna : Maltempo irrompe su estate Sardegna, bombe acqua e grandine. Strade allagate e detriti su carreggiata, allerta a Bi… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per temporali -