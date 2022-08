M5s, Raggi si schiera contro Conte (senza citarlo): «Potevo candidarmi ma sono contraria alle alleanze coi partiti tradizionali» (Di giovedì 11 agosto 2022) Un atto di accusa, anche se indiretto, al leader del Movimento, Giuseppe Conte. L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi ha spiegato perché non si è candidata alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle, rinunciando così, almeno secondo le regole attuali, alla possibilità di entrare in Parlamento. Con un post su Facebook Raggi ha smentito la versione dell’ex premier, chiarendo che, a suo parere, teoricamente avrebbe potuto correre per la prossima legislatura senza violare le regole del m5s: «A tutti coloro che mi hanno chiesto il motivo della non candidatura alle parlamentarie. Inizio col dire che secondo le nostre regole interne, quella del doppio mandato e del mandato Zero, ritengo che sarei stata perfettamente candidabile». Se ha scelto di non candidarsi, spiega ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Un atto di accusa, anche se indiretto, al leader del Movimento, Giuseppe. L’ex sindaca di Roma Virginiaha spiegato perché non si è candidataparlamentarie del Movimento 5 Stelle, rinunciando così, almeno secondo le regole attuali, alla possibilità di entrare in Parlamento. Con un post su Facebookha smentito la versione dell’ex premier, chiarendo che, a suo parere, teoricamente avrebbe potuto correre per la prossima legislaturaviolare le regole del m5s: «A tutti coloro che mi hanno chiesto il motivo della non candidaturaparlamentarie. Inizio col dire che secondo le nostre regole interne, quella del doppio mandato e del mandato Zero, ritengo che sarei stata perfettamente candidabile». Se ha scelto di non candidarsi, spiega ...

